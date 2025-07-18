فيما أعربت الأمم المتحدة ودول عن غضبها واستنكارها لإقدام القوات الإسرائيلية على قصف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة ومقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين، أكد المبعوث الأمريكي بشأن المحتجزين آدم بولر، اليوم (الجمعة)، إن التوصل إلى اتفاق في غزة أقرب من أي وقت مضى، بحسب موقع بوليتيكو.وأعلنت مستشفيات قطاع غزة ارتفاع قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 25 فلسطينياً منذ فجر اليوم، مؤكدة سقوط 5 قتلى في قصف إسرائيلي على جباليا، وذكر مجمع ناصر الطبي وصول 5 قتلى وأكثر من 10 مصابين إثر قصف إسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما استقبل المستشفى نفسه 5 من ضحايا مركز المساعدات شمال رفح.وذكر شهود عيان إن شخصين قتلا، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة، كما جرى انتشال جثمان قتيل بعد قصف إسرائيلي على منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة، كما جرى انتشال جثماني شخصين تعرضا لقصف إسرائيلي داخل مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، و4 مصابين في قرب مركز نتساريم للمساعدات.في غضون ذلك، أفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف أن 44% من الإسرائيليين يرون أن استمرار القتال في قطاع غزة لن يحقق أهدافه، بينما 42% يعتقدون عكس ذلك.بالمقابل، دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشدة قصف إسرائيل كنيسة العائلة المقدسة في غزة، مؤكداً في بيان إن الهجمات على أماكن العبادة «أمر غير مقبول».وشدد غوتيريش على ضرورة احترام وحماية الباحثين عن مأوى، لا استهدافهم بالغارات، مبيناً إن الحرب أزهقت أرواحاً كثيرة بالفعل، هناك حاجة ملحة لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف إلى ضمان احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نطاق واسع.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب عن «إدانته الشديدة» للقصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة في غزة تحظى «بحماية تاريخية من فرنسا»، قائلاً في منشور على حسابه في «إكس»: «لقد تحدّثتُ مع الكاردينال بيتسابالا، بطريرك القدس اللاتي وأبلغته تضامن فرنسا مع جميع المسيحيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتهديد».وأشار إلى أن استمرار هذه الحرب أمر غير مبرّر، مندداً بقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين في غزة، مطالباً بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فوراً، وتحرير المدنيين والمحتجزين من خطر الحرب الدائمة.وأشار إلى أن عدم دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع أمر غير مبرر وغير لائق، ويعد انتهاكاً لجميع المبادئ الدولية للعمل الإنساني.