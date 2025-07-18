أعلنت القبائل العربية في سورية، ليل الخميس، النفير العام لنجدة عشائر البدو في محافظة السويداء جنوب البلاد.

وقالت العشائر في بيان: «نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما يرتكب من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء».

وأضافت أنه «انطلاقاً من الواجب الأخلاقي والقبلي نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو».

كما شددت على أنها «تمارس حقها المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ»، وفق البيان.

وأكد البيان «أن أي إجراء يتخذ ضد هؤلاء المقاتلين يعد انحيازاً صريحاً إلى مرتكبي الجرائم، ويحمّل كل من يقف وراءه مسؤولية أخلاقية وتاريخية عن استمرار المجازر. وأن العشائر السورية تقف صفاً واحداً خلف أبنائها المدافعين، وأي مساسٍ بهم سيواجه بموقفٍ موحد لا مهادنة فيه».