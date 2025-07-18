أعلن البيت الأبيض، (الخميس)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من «ورم حميد بأسفل الساقين».

وفي بيان صادر عنه، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم، إن الرئيس ترامب تم تشخيصه بقصور وريدي مزمن، وهي مشكلة في الدورة الدموية، بعد ملاحظة «تورم خفيف في أسفل ساقيه».

وكشفت ليفيت عن هذا الأمر «بشكل مفاجئ»، أثناء معالجتها للتخمينات حول الكدمات الأخيرة على يدي ترمب، والتي قالت إنها تم تقييمها على أنها «تهيج بسيط في الأنسجة الرخوة بسبب المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين» كإجراء وقائي لصحة القلب.

وقالت ليفيت: «في إطار جهود الشفافية، أراد الرئيس مني أن أشارككم جميعاً اليوم مذكرة من طبيبه»، مضيفة: «في الأسابيع الأخيرة، لاحظ الرئيس ترمب تورماً خفيفاً في أسفل ساقيه، بما يتماشى مع الرعاية الطبية الروتينية، ومن باب الحيطة والحذر، تم تقييم هذا القلق بدقة من قبل الوحدة الطبية في البيت الأبيض».

وتابعت: «خضع الرئيس لفحص شامل، بما في ذلك الدراسات الوعائية التشخيصية، والطرف السفلي الثنائي، وأُجريت له فحوصات دوبلر الوريدية، وكشفت عن قصور وريدي مزمن.. وهي حالة شائعة، خاصة لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً».