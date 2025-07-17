ناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، في لقاءين منفصلين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير جمهورية السودان لدى اليمن دفع الله حاج علي، والسفير الياباني يويئتشي ناكاشيما، تطورات الأوضاع في اليمن وتداعيات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وإقلاق الأمن والسلم الدوليين.

كما ناقش اللقاءان مع سفيري السودان واليابان تعزيز أوجه التعاون المشترك وبحث المجالات المتعلقة بالتدريب والتأهيل والتقنية والتكنولوجيا.

وأشاد وزير الدفاع اليمني، خلال لقائه السفير السوداني، بالعلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع اليمن والسودان الشقيقين وجيشيهما، مثمناً التضحيات التي قدمها السودان في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن، منوهاً بالظروف المتشابهة التي يمر بها البلدان اليمن والسودان، مؤكداً أنهما سيخرجان منتصرين على مليشيا الإرهاب، مشيداً بالجهود التي بُذلت لتأهيل وتدريب كوادر القوات المسلحة اليمنية في الكليات والأكاديميات السودانية خلال السنوات الماضية، متمنياً عودة الأمن والاستقرار والتنمية للسودان الشقيق.

وثمن الدعم الياباني لليمن في مختلف المجالات.