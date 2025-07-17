كشفت تقارير أن الولايات المتحدة تخطط لإبرام اتفاقيات مع 51 دولة حول العالم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إليها.وحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، فإن العدد المتزايد في اتفاقات الترحيل إلى «بلدان ثالثة» التي أبرمتها الإدارة الأمريكية، يُظهر رغبةً قوية في اتباع كل السبل الممكنة للوفاء بوعد ترمب بترحيل أعداد قياسية من غير المواطنين.وكشف الموقع أن إدارة ترمب استأنفت رحلات الترحيل بعد أن قضت المحكمة العليا الشهر الماضي، بأن وزارة الأمن الداخلي يمكنها استئناف إرسال المهاجرين إلى بلدان ليست موطنهم الأصلي.من جانبه، أفاد مسؤول أمن الحدود في الولايات المتحدة توم هومان، بأن الولايات المتحدة تهدف إلى توقيع اتفاقيات ترحيل إلى بلدان ثالثة مع «العديد من الدول»، لدعم خطط الإدارة لترحيل المهاجرين.وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت في يونيو الماضي، أن الإدارة الأمريكية تواصلت أو تخطط للتواصل مع نحو 51 دولة لقبول ترحيل غير المواطنين من الولايات المتحدة. وأفصحت أن دولتين على الأقل من تلك الدول، وهما إسواتيني وجنوب السودان، وافقتا على استقبال رحلات من الولايات المتحدة.ولفت «أكسيوس» إلى أن ليبيا أو جنوب السودان، على سيبل المثال كلاهما يشهد اضطرابات وأعمال عنف منذ سنوات، والعديد من البلدان الأخرى المشاركة في هذه الاتفاقات من بين أفقر البلدان في العالم.ورصد الموقع الدول التي استقبلت بالفعل مرحلين ليسوا من مواطنيها، وهي:إسواتيني التي استقبلت 5 مهاجرين من كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن.وأعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، استقبال بلادها نحو 6 آلاف مهاجر غير مكسيكي من الولايات المتحدة حتى أواخر أبريل الماضي.وقالت شينباوم إن غير المكسيكيين الذين تستقبلهم بلادها لـ«أسباب إنسانية»، يشكلون عدداً صغيراً من نحو 39 ألف مهاجر رحّلتهم الولايات المتحدة إلى المكسيك منذ 20 يناير الماضي.وأفصح رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو، في فبراير الماضي، عن موافقة بلاده على قبول مواطني «دول ثالثة» من الولايات المتحدة، وستكثف رحلات الترحيل من الولايات المتحدة بنسبة 40%.وقبلت كوستاريكا، نحو 200 شخص من رعايا دول ثالثة على متن رحلتين مختلفتين من الولايات المتحدة حتى نهاية فبراير، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مايو الماضي.ورحّلت الولايات المتحدة مئات الأشخاص إلى بنما منذ فبراير الماضي، في إطار اتفاق يقضي بأن تكون البلاد بمثابة «جسر»، بينما تتحمل الولايات المتحدة التكاليف.وينتمي المهاجرون إلى دول من بينها إيران والهند ونيبال وسريلانكا وباكستان وأفغانستان والصين.وأعلنت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الولايات المتحدة دفعت للحكومة الرواندية، 100 ألف دولار أمريكي لقبول مواطن عراقي في أبريل الماضي، وأنها وافقت على استقبال 10 مرحلين آخرين.ورحّلت الولايات المتحدة 8 رجال إلى جنوب السودان في يوليو، بعد معركة قانونية حولت رحلة ترحيلهم إلى جيبوتي استمرت لعدة أسابيع. وبعض الرجال الذين رُحلوا كانوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وفيتنام.ووافقت كوسوفو الدولة البلقانية غير الساحلية في أوروبا، على استضافة 50 شخصاً من غير المواطنين المرحّلين من الولايات المتحدة في يونيو الماضي.وسيسمح الاتفاق بـ«نقل غير المواطنين مؤقتاً» قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.