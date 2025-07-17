أكد مستشار وزارة الخارجية السورية المفوض بملف الأسلحة الكيمياوية إبراهيم العلبي أن الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق تعرقل جهود العثور على مخزون الأسلحة الكيمياوية الذي يعود لحكم الرئيس السابق بشار الأسد وتدميره.وكشف العلبي أن زيارة كانت مقررة لمفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تأجلت بالفعل. وقال إن المنظمة ستعقد اجتماعاً عاجلاً، الثلاثاء القادم، لمناقشة الوضع وتأثير الهجمات الإسرائيلية. وأضاف أن وزارة الدفاع السورية وفرت البنية التحتية المؤسسية اللازمة لتنظيم وتأمين زيارات مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.وشنت إسرائيل غارات جوية على دمشق، الأربعاء، ودمرت جزءاً من مقر وزارة الدفاع ونفذت قصفاً قرب القصر الرئاسي.يذكر أنه منذ شهر مارس الماضي، زار مفتشون مواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيمياوية لم يُكشف عنها من قبل للتحضير لمهمة تدمير بقايا المخزون غير القانوني الذي امتلكه نظام الأسد. وتعهدت الحكومة السورية الانتقالية بالتخلص من الأسلحة الكيمياوية.في غضون ذلك، أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره السوري أحمد الشرع ناقشا الهجمات الإسرائيلية على دمشق، في اتصال هاتفي، اليوم (الخميس).وأضافت الرئاسة أن أردوغان أبلغ الشرع بأن الهجمات الإسرائيلية غير مقبولة وتشكل تهديداً للمنطقة بأكملها، وبأن أنقرة ترحب بوقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه مع الدروز.