أعلنت هيئة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، اليوم (الخميس)، تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية في عملية مشتركة بين السلطات البلجيكية والهولندية والبريطانية.

وأسفرت العملية عن اعتقال 7 أشخاص ومصادرة 5 ملايين يورو (ما يعادل 5.8 مليون دولار) من الأموال المرتبطة بالشبكة.

وكشفت «يوروبول» أن الشبكة كانت تتاجر بشكل رئيسي في مادة الكيتامين، إلى جانب مخدرات أخرى مثل الكوكايين والهيروين، مستخدمة أساليب متطورة لتهريب المخدرات عبر أوروبا.

وشملت هذه الأساليب إخفاء المخدرات في شاحنات ضمن حمولات سطحية وفي طرود بريدية تم اعتراضها في بلجيكا.

وخلال العملية، تم تفتيش 9 منازل في بلجيكا، إلى جانب منزلين آخرين في بريطانيا وهولندا.

وأوضحت «يوروبول» أن الشبكة لم تقتصر عملياتها على غرب أوروبا، بل امتدت إلى مناطق متعددة حول العالم، مما يبرز مدى تعقيد وتنظيم هذه العصابة الإجرامية.