أعلنت دائرة أمن الدولة في جورجيا عن ضبط كمية من اليورانيوم يُحتمل استخدامها في صنع قنبلة نووية قد تتسبب في خسائر بشرية هائلة.

ونشرت الدائرة، اليوم (الخميس)، مقطع فيديو يُظهر عناصر الأمن وهم يستخدمون جهاز كشف الإشعاع لتفتيش سيارة ركاب وفحص قارورتين صغيرتين، إحداهما تحتوي على مادة بيضاء تشبه المسحوق.

وبحسب وكالة «رويترز» رفضت الدائرة، الكشف عن مدى تخصيب اليورانيوم أو تقديم تفاصيل إضافية. وأوضحت السلطات أن اليورانيوم-235، وهو نظير قادر على دعم التفاعل النووي المتسلسل المستخدم في المفاعلات النووية والقنابل، يختلف عن اليورانيوم-238 غير القابل للانشطار.

ويُعد تأمين المواد النووية مصدر قلق كبير في جورجيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، حيث كانت جورجيا جزءًا منه، وعلى مدى العقود الأخيرة، شهدت البلاد عدة حوادث خطيرة تتعلق بالتجارة غير المشروعة بالمواد النووية.

في عام 2019، ألقت السلطات الجورجية القبض على شخصين بتهمة التعامل وبيع يورانيوم-238 بقيمة 2.8 مليون دولار.

وفي عام 2016، أُلقي القبض على 12 شخصًا، بينهم جورجيون وأرمن، في عمليتين منفصلتين خلال الشهر نفسه، بتهمة محاولة بيع يورانيوم-235 ويورانيوم-238 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 203 ملايين دولار.

كما أحبطت جورجيا في عام 2014 محاولة لتهريب السيزيوم-137، وهو نظير مشع لمعدن السيزيوم، على يد مواطنين أرمنيين.

ووفقًا لبيانات قاعدة الحوادث والتهريب التابعة لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن تهريب المواد النووية والمشعة لا يزال محدودًا للغاية، لكن الحوادث في جورجيا تُبرز الحاجة إلى يقظة مستمرة.