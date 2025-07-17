تنتظر السلطات الروسية مقترحات أوكرانية بشأن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، فيما أفاد الكرملين بأنه لا يزال يحلل التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وقال المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم (الخميس): ننتظر مقترحات من الجانب الأوكراني كما ذكرنا مراراً وتكراراً، مضيفا أنه بمجرد اكتمال عملية تبادل جثث العسكريين، سيتعين تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين البلدين.ووفق بيسكوف، لا تزال عملية تبادل جثث العسكريين الروس والأوكرانيين بحاجة إلى استكمال، متحدثاً عن تنسيق إضافي لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية من المفاوضات. وبعد ذلك، علينا تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات.وكرر بيسكوف القول بأن الكرملين يواصل تحليل تصريحات ترمب، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلق عليها إذا رأى ضرورة لذلك.وكان الرئيس الأمريكي ترمب جدد ضغوطه للتوصل لاتفاق لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط من روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال 50 يوماً.وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، قال إن الغرب يشن فعلياً حرباً شاملة على روسيا، وأضاف أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجه ضربات وقائية إذا لزم الأمر.واعتبر ما يحدث اليوم هو حرب بالوكالة لكن في جوهره هو حرب شاملة، تتمثل في إطلاق صواريخ غربية ونشاط مخابراتي عبر الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، وحزم عقوبات وحديث بأصوات مرتفعة عن عسكرة أوروبا.ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ميدفيديف، اليوم، قوله إنها محاولة أخرى لتدمير الحالة التاريخية التي كسرت القواعد ويكرهها الغرب والمتمثلة في بلدنا روسيا.