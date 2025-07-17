قتل شخصان وأصيب 6 آخرون، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مجمع كاثوليكي في غزة، بحسب ما أكدت البطريركية اللاتينية في القدس، اليوم (الخميس).وشددت البطريركية اللاتينية التي تشرف على كنيسة العائلة المقدسة في غزة، على ضرورة أن تنتهي هذه الحرب الهمجية، مؤكدة أنه لا شيء يبرر استهداف المدنيين الأبرياء.وتعرضت كنيسة العائلة المقدسة، التي تقع شمال قطاع غزة، لقصف جوي صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 أشخاص، من بينهم كاهن الكنيسة، وفق ما أعلنه مسؤولون في الكنيسة الكاثوليكية.وكان الأب رومانيلي مقرباً جداً من بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس، وكان الاثنان يتحدثان كثيراً عن الحرب في غزة. وأفاد مسؤولون بأن الكنيسة تضررت جراء الهجوم الذي وصفه شهود عيان بأنه قصف شنته دبابة إسرائيلية.من جانبه، عبر بابا الفاتيكان البابا ليو عن حزنه لمقتل شخصين، معرباً عن أمله في التحاور ووقف إطلاق النار.وفي برقية تضامن مع القتيلين والمصابين، موقعة من الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، قال البابا ليو إنه «يشعر بحزن بالغ لسماعه نبأ وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بسبب الهجوم العسكري». وأضافت البرقية أنه «يؤكد لكاهن الرعية، الأب غابراييل رومانيلي، ولجميع أبناء الرعية تواصله الروحي».وجدد البابا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وعبر عن أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة.بدورها، حملت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إسرائيل مسؤولية الهجوم.وأكدت أن الهجمات التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين منذ أشهر غير مقبولة، مشددة على أنه لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر مثل هذا السلوك.