قتل 54 وأصيب 227 آخرون أغلبيتهم في إقليم البنجاب، خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة، التي ضربت باكستان، بحسب ما أفادت هيئة إدارة الكوارث الحكومية، اليوم (الخميس).وقال المتحدث بإسم إنقاذ البنجاب: إن 13 شخصاً على الأقل في لاهور لقوا حتفهم، و8 في فيصل آباد، و4 في باكستان، و3 في شيخوبورا وأوكارا، وشخص واحد في كل من نانكانا صاحب وساهيوال.وهطلت أمطار غزيرة ومتواصلة على مختلف أرجاء البنجاب منذ صباح أمس (الأربعاء)، ما أدى إلى فيضانات.ويعد إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان، ويعتمد الملايين هناك على الزراعة.وطلبت السلطات من المواطنين أن يقيموا قرب نهر يمر عبر مدينة روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد، و إخلاء المنطقة بعد ارتفاع كبير في منسوب المياه.وأعلنت الناطقة باسم هيئة إدارة الكوارث الحكومية، أن نحو 180 شخصاً قُتلوا، بينهم 70 طفلاً، وأصيب نحو 500 منذ بدء موسم الأمطار في 26 يونيو الماضي.وأعلن الناطق باسم هيئة المياه والصرف الصحي، أن المدير الإداري للهيئة سليم أشرف تواصل مع اللواء 111 في الجيش الباكستاني بعد أن تقرر استدعاء الجيش في حالة حدوث طوارئ.وتتوقع هيئة الأرصاد الباكستانية هطول المزيد من الأمطار، في وقت دوّت صفارات الإنذار في المناطق المحيطة بليه نولاه، وهو مجرى طبيعي يتغذى على مياه الأمطار في روالبندي، حيث ارتفعت مستويات المياه بواقع 22 قدماً، ما دفع الهيئة إلى إصدار أوامر بالإخلاء.وأعلنت حكومة روالبندي اليوم (الخميس) عطلة، لكي يلزم المواطنون منازلهم، في حين حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأمطار الغزيرة إلى غد (الجمعة).من جهته، دعا المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية عرفان علي كاثيا، سكان المناطق المنخفضة بالقرب من ليه نولاه إلى التعاون مع الإدارة إذا أصبح الإخلاء ضرورياً.وتواجه باكستان في مثل هذه الأيام من كل عام رياحاً موسمية وأمطاراً، أدت في عام 2022 إلى فيضانات غمرت ثلث البلاد وأسفرت عن مقتل 1700 شخص تقريباً.