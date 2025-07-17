كشفت شبكة «إن بي سي نيوز» أن تقييماً أمريكياً حديثاً أفاد بأن الاستهداف الأمريكي في يونيو الماضي لـ3 منشآت نووية إيرانية دمَّر موقعاً واحداً فقط.ونقلت الشبكة عن 5 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين قولهم: إن التقييم أظهر أن موقعاً نووياً إيرانياً واحداً فقط دُمر بشكل كامل، ما أدى إلى تأخير العمل فيه بشكل كبير.ووفق المصادر، فإن التقييم الجديد أظهر أن الموقعين الآخرين لم يتضررا بالقدر نفسه، وربما تدهورت حالتهما لدرجة تسمح باستئناف التخصيب خلال الأشهر القليلة القادمة إذا أرادت إيران ذلك.وقال اثنان من المصادر إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الهجوم على منشأة «فوردو» نجح في تأخير قدرات التخصيب الإيرانية في الموقع لمدة تصل إلى عامين.وذكرت «إن بي سي نيوز» أن الرئيس دونالد ترمب رفض خطة عسكرية لشن ضربات أكثر شمولاً على البرنامج النووي الإيراني، التي كانت ستستمر لعدة أسابيع.من جانبها، لوحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني باحتمالات الانسحاب من المفاوضات النووية، إلا أنها أكدت أن هذا الإجراء سيتم بناء على المصالح الوطنية.وردّت مهاجراني على تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بشأن تقليص مدى الصواريخ الإيرانية ضمن المفاوضات النووية مع واشنطن، قائلة: «كما أُعلن سابقاً، فإن أي خطوة، سواء كانت الحوار أو الانسحاب من طاولة الحوار، ستدرس بناء على المصالح الوطنية، وسيتم اتخاذ القرار وفق المبادئ التي سارت عليها إيران حتى الآن»، وفق ما نقلت عنها وكالة «إيسنا» الإيرانية.وكان الرئيس ترمب أعلن أمس (الأربعاء) أن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه ليس متعجلاً بشأن المفاوضات. وقال: «كان ينبغي على الإيرانيين التوصل إلى اتفاق».وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أنه «لا موعد أو موقع محدداً الآن» لعقد أي لقاء جديد بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وشدد خلال مؤتمر صحفي الإثنين الماضي على أن بلاده لن تدخل في أي عملية دبلوماسية إذا لم تكن نتائجها مضمونة سلفاً.