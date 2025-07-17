قُتل شخص في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع «رابيد» في بلدة الكفور قرب ثكنة الجيش القديمة جنوب لبنان.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام تول - الكفور قضاء النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة عند طلعة الجيش في منطقة تول - الكفور، وعلى الفور اشتعلت النيران بالسيارة المستهدفة، فيما هرعت فرق من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى المكان.ومنذ شهر نوفمبر 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر.وعلى الرغم من الهدنة المعلنة، فإن إسرائيل تشن باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، وتوعدت سلطات الاحتلال بمواصلة شن الهجمات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله.وينص وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).وتضمن الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.