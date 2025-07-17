يسابق حلف شمال الأطلسي (الناتو) الزمن للشروع في نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا. وأفاد قائد قوات الحل أليكسوس جرينكويتش، اليوم (الخميس)، بأن الاستعدادات جارية، لنقل أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» إلى كييف على وجه السرعة، معتبراً أن روسيا ستظل تشكّل تهديداً حتى وإن تم التوصل لحل سلمي للحرب.وخلال مؤتمر صحفي في مدينة فيسبادن الألمانية، قال: «الاستعدادات جارية، ونعمل بشكل وثيق مع الألمان على نقل الباتريوت»، مضيفاً أنه تلقى تعليمات بالتحرك بأسرع ما يمكن.وقال: «واجبنا أن نحمل قطاع الصناعة مسؤولية التسليم بسرعة، لا يمكننا الانتظار»، محذراً من أن روسيا ستظل تشكّل تهديداً حتى وإن تم التوصل لحل سلمي في أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر، الاثنين، عن شعوره بالإحباط من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدما رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وأعلن خطة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، تشمل أنظمة صواريخ أرض-جو من طراز «باتريوت»، وهدد بفرض عقوبات أخرى على روسيا ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً.ولم يفصح ترمب عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنه قال في تصريحات للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي سيدفع للولايات المتحدة تكلفتها.وغداة محادثات مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: إن برلين وواشنطن ستتخذان قراراً بشأن إرسال منظومتي دفاع جوي أمريكيتي الصنع من طراز «باتريوت» إلى كييف في غضون أيام أو أسابيع.وعرضت ألمانيا شراء وحدات من منظومة باتريوت الأمريكية، لتزود بها أوكرانيا التي تعرضت خلال الأسابيع الماضية لبعض من أعنف الهجمات الروسية في الحرب.وأضاف من واشنطن أن المحادثات ستستمر على مستوى العمل لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، مثل عدد القاذفات والصواريخ التي قد يشملها الاتفاق.ولفت إلى أنه بعد التوصل إلى اتفاق، يمكن إرسال أول وحدة من منظومة باتريوت إلى أوكرانيا في غضون أشهر، لكنه رفض التعليق بشأن ما إذا كانت المحادثات قد تناولت تقديم أسلحة هجومية لكييف.ولم يتمكن بيستوريوس من استيضاح ما إذا كانت واشنطن لا تزال ملتزمة بنشر صواريخ بعيدة المدى مؤقتاً في ألمانيا اعتباراً من عام 2026، كما تم الاتفاق عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن.من جانبها، انتقدت روسيا هذه الخطط، واعتبرتها تهديداً خطيراً لأمنها القومي، ورفضت مخاوف حلف الناتو، بشأن إمكانية مهاجمتها أحد أعضائه.وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن موسكو تتابع عن كثب جميع التصريحات حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وهو موضوع يتصدر الأجندة، وقال: «من الصعب جداً تحديد ما يجري مع الأوروبيين الآن... الموضوع، بالطبع، على رأس جدول الأعمال. ونحن نراقب عن كثب جميع مصادر المعلومات الرئيسية».