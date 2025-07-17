لوَّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف باحتمالات شن هجوم وقائي على الغرب إذا لزم الأمر، على حد قوله. وهاجم في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية، اليوم (الخميس)، المواقف الغربية من الحرب في أوكرانيا، ووصفها بأنها مضللة وعدائية. وقال ميدفيديف: «تصريحات الغرب بشأن احتمال هجوم روسي على أوروبا هي مجرد هراء»، إلا أنه أكد أن «على روسيا الرد على الغرب وشن ضربات وقائية إذا لزم الأمر». واعتبر المسؤول الروسي أن نزع سلاح أوكرانيا من شأنه أن ينقذها من الألاعيب الجيوسياسية الدموية التي تديرها قوى أجنبية.وأكد أن الغرب يشن حرباً حقيقية ضد روسيا، متهماً «النخب الغربية بأنها تواصل سعيها للانتقام من روسيا كرد على إخفاقاتها السابقة».يذكر أن دميتري ميدفيديف هو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس روسيا (2008–2012)، ورئيس وزرائها (2012–2020).وعرف ميدفيديف، خلال السنوات الماضية، بتصريحاته النارية التي تتضمن تهديدات مباشرة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وانتقادات حادة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، متهماً إياهما بإشعال الحرب في أوكرانيا، وتغذية النزاعات ضد روسيا.ويدعو في الغالب إلى استخدام أقصى درجات القوة، ويشير إلى إمكانية استخدام الضربات الاستباقية وحتى الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا، بحسب تعبيره.