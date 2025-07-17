انسحبت قوات الجيش السوري من محافظة السويداء، فيما عادت الحركة في دمشق إلى طبيعتها، بحسب ما أكدت مصادر سورية وشهود عيان. وسحبت السلطات السورية قواتها بالكامل من محافظة السويداء في جنوب سورية اليوم (الخميس)، بالتزامن مع إعلان الرئيس أحمد الشرع تكليف فصائل درزية بمسؤولية الأمن، وتنديده بالتدخل الإسرائيلي.وأفاد مقاتلون حكوميون على أطراف محافظة السويداء أن القوات الحكومية أنهت انسحابها فجراً.وحسب موقع «شبكة السويداء 24»، فإن المدينة بدت خالية من القوات الحكومية، لكن الوضع كارثي مع وجود جثث في الشوارع.وبدأ الجيش السوري، ليل الأربعاء/الخميس، الانسحاب من محافظة السويداء، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع، بعد ساعات على الإعلان عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة.وأعلن بيان لوزارة الدفاع السورية بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقاً لبنود الاتفاق، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون، من دون أي ذكر لانسحاب قوات حكومية أخرى منتشرة في المدينة.وتحدث شهود عيان عن انسحابات متتالية لأرتال تابعة للجيش السوري من السويداء تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع وجهاء المحافظة.وكانت وسائل إعلام تحدثت مساء أمس (الأربعاء) عن اشتباكات جديدة اندلعت في السويداء رغم التوصل لوقف لإطلاق النار.وتوصلت السلطات السورية مع فصائل درزية في السويداء إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات استمرت أياماً أوقعت عدداً من القتلى.وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يضم 14 بنداً، ينص أبرزها على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري، وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.وأيد شيخ العقل يوسف جربوع، وهو واحد من 3 مرجعيات درزية بارزة في السويداء، الاتفاق، لكن الشيخ حكمت الهجري أعلن في بيان «ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع واستمرار القتال»، بحسب تعبيره.ويقدّر تعداد الدروز في سورية بنحو 700 ألف، يعيش معظمهم في جنوب البلاد، في محافظة السويداء خصوصاً.واندلعت الاشتباكات الأحد في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية بين مسلحين دروز وآخرين من البدو. ومع احتدام المواجهات، أعلنت القوات الحكومية، الاثنين، تدخّلها في المحافظة لفض الاشتباكات.