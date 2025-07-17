اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل، بأنها «تستهدف استقرار سورية وخلق الفتن بيننا، والسعي لتحويل بلاده إلى ساحة فوضى غير منتهية، لتفكيك وحدة الشعب السوري وإضعاف قدراته على المضي قدمًا في مسيرة إعادة البناء والنهوض».

وفي أول ظهور له بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر وزارة الدفاع السورية بدمشق، في ظل احتدام التوترات الأمنية جنوب البلاد، قال الشرع في بيان متلفز، بثّته وسائل الإعلام الرسمية السورية، فجر الخميس: «إن العدو يسعى إلى استهداف استقرار سورية، ونعرف جيدا من يجرنا إلى الحرب»، في إشارة إلى التدخلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن الدولة السورية هي دولة للجميع.

وحمل بيان الشرع نبرة واضحة برفض كل المشاريع الانفصالية أو المساعي لتقسيم البلاد على أسس طائفية أو مناطقية، مؤكدا أن «الدولة لن تسمح بتحويل السويداء إلى ساحة نفوذ لأي طرف خارجي، وسورية لن تكون مكانًا للتقسيم والتفتيت».

وأكد الرئيس السوري أن «محافظة السويداء كانت وستبقى جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وكل السوريين شركاء في الأرض والهوية»، داعيًا أبناء الطائفة الدرزية إلى «عدم الانجرار خلف شعارات كاذبة يطلقها من يريدون تدمير وحدة سورية من الداخل»، مشدداً على أن «حماية حقوقهم مسؤولية وطنية» وأن الحكومة «ترفض أي محاولات لجرّهم إلى صراعات خارجية أو مشاريع تقسيمية».

وأضاف: «لسنا ممن يخشون الحرب، ونحن الذين قضينا أعمارنا في مواجهة التحديات والدفاع عن شعبنا، لكننا قدمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار»، مؤكدا «شعبنا لا يزال على أهبة الاستعداد للقتال من أجل كرامته في حال مسها أي تهديد».