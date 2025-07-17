أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على سورية، بما في ذلك تلك التي طالت مقر هيئة الأركان في دمشق، ومحيط القصر الرئاسي.

واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن هذه الغارات تُمثل اعتداء صارخاً على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة العربية، وفي منظمة الأمم المتحدة، بما يُمثل انتهاكاً للقانون الدولي واستهانة بقواعد النظام الدولي.

وشددت الأمانة العامة على أن الهجمات الإسرائيلية تمثل «بلطجة» لا يُمكن للمجتمع الإقليمي أو الدولي القبول بها أو تمريرها، ويتعين وقفها فوراً، مضيفة أن غارات الاحتلال تستهدف زرع الفوضى في سورية مستغلةً في ذلك بعض الأحداث التي وقعت أخيراً في محافظة السويداء، وأدانتها السلطات السورية نفسها ووصفتها في بيان لها بـ«الأعمال المُشينة» وتعهدت بالتحقيق فيها وتوقيع الجزاء علي من يثبت ارتكابه أي انتهاكات أو مخالفات.

وأعربت الأمانة العامة عن كامل التضامن مع سورية إزاء تلك الهجمات الإسرائيلية، مناشدة الحكومة العمل بسرعة على نزع فتيل الفتنة، ومعالجة الاحتقانات القائمة عبر الحوار، والعمل على احتواء مكونات الشعب السوري كافة في الإطار الوطني.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، كثّفت إسرائيل عملياتها العسكرية في سورية، وشنت مئات الغارات الجوية على أهداف عسكرية، بما في ذلك مستودعات أسلحة، قواعد جوية، ومواقع تابعة للجيش السوري، و«حزب الله».

ونفذت إسرائيل اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في محافظة السويداء جنوب سورية، ومقر هيئة الأركان في دمشق، ومناطق قريبة من القصر الرئاسي، وأفادت تقارير بأن هذه الغارات أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والمدنيين، وتسببت في أضرار مادية كبيرة.