رحبت وزارة الخارجية السورية اليوم (الأربعاء)، بالجهود المبذولة من قبل الأطراف الأمريكية والعربية الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة في جنوب سورية «بطريقة سلمية».

ونقلت قناة «الأخبارية» السورية عن بيان لوزارة الخارجية قولها: «في إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد والحد من التوترات في الجنوب السوري، والعدوان الإسرائيلي على سورية، تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها بالجهود المبذولة من قبل الأطراف الأمريكية والعربية الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة بطريقة سلمية»، مؤكدة جاهزية سورية للتعاون مع جميع الأطراف المعنية التي تسعى إلى التهدئة وتحقيق الاستقرار، شريطة أن تكون هذه الجهود قائمة على الاحترام الكامل لسيادة الدولة السورية، وتوافق إرادة الشعب السوري.

وجاء بيان وزارة الخارجية السورية بعد تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، اليوم، في مقابلة أجرتها معها قناة «فوكس نيوز» قالت فيها: «ندعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها للسماح لجميع الأطراف بالتوصل إلى خفض التصعيد».

وكانت وزارة الصحة السورية قد قالت إنه عُثر اليوم على عشرات الجثث داخل مستشفى السويداء في جنوب البلاد، بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون من المستشفى، وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) فإن الجثث التي عُثر عليها تعود لعناصر من قوات الأمن والمدنيين.

في غضون ذلك، جددت إسرائيل قصف الضاحية الغربية لدمشق، مساء اليوم.