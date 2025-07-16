دانت سورية بـ«أشد العبارات»، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية السورية اليوم (الأربعاء) ان الاعتداء السافر يأتي في سياق ممنهج لإشعال التوتر وخلق الفوضى.وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: «تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الأبرياء وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق العامة»، مضيفة: «وهذا الاعتداء السافر الذي يأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر وخلق الفوضى، وتقويض الأمن والأمان في سورية، ويمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني».وحملت سورية، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، مؤكدة أنها ستحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.ودعت وزارة الخارجية السورية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحّمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.وكشفت وسائل إعلام غربية عن طلب سورية من مجلس الأمن عقد اجتماع لمناقشة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، جاء ذلك في الوقت الذي اكدت وسائل إعلام سورية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لجبال معضمية الشام، كما استهدفت الفوج 100 في مدينة قطنا بريف دمشق.