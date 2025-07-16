أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، أن إدارته تسعى إلى خفض التصعيد في سورية، وذلك عقب تصريحات مماثلة لوزير خارجيته ماركو روبيو الذي علق على الوضع في محافظة السويداء السورية.وفي رده على طلب الصحافيين التعليق على الوضع في سورية قال روبيو: «نحن قلقون للغاية ونريد أن يتوقف هذا، نريد أن تتوقف الأعمال القتالية، كان لدينا وقف لإطلاق النار الليلة الماضية، لكنه فشل»، مضيفاً: «نحن على اتصال بالجانبين، مع جميع الأطراف المعنية، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لذلك».وشدد وزير الخارجية الأمريكي خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي يزور واشنطن: على أن بلاده تعمل على هذه المسألة وأنه تحدث هاتفياً مع الأطراف المعنية، قائلاً: «نحن قلقون للغاية حيال هذا الأمر، نأمل أن نعطيكم معلومات إضافية لاحقاً اليوم».وصف روبيو الأوضاع في سورية بـ«المعقدة»، مشيراً إلى وجود «خلافات تاريخية وطويلة المدى بين الأطراف المختلفة أدت إلى وضع مؤسف».وأشار إلى وجود سوء فهم على ما يبدو بين سورية وإسرائيل، موضحاً أن الولايات المتحدة تتواصل مع الطرفين، ونحن نسير باتجاه خفض تصعيد حقيقي ومساعدة سورية.وأعرب روبيو، عن أمله بحصول تقدم حقيقي وإنهاء الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة، جاء ذلك فيما نقل مراسل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي كبير، قوله: الولايات المتحدة «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف التصعيد بين إسرائيل وسورية.من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، عن قلقه إزاء التصعيد المستمر للعنف في السويداء بجنوب سورية.وقال على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: غوتيريش يدين جميع أشكال العنف ضد المدنيين والأعمال التي تؤدي لتأجيج التوترات الطائفية، ويجدد دعوته إلى التهدئة الفورية واتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الهدوء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية «التصعيدية» على السويداء ودرعا ووسط دمشق، وكذلك التقارير عن إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في الجولان.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لسيادة سورية وسلامة أراضيها، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام ١٩٧٤ بين إسرائيل وسورية.