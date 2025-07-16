أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى اليوم (الأربعاء) أن العدوان الإسرائيلي على دمشق ليس انتصاراً بل هو هروب من الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي.وقال المصطفى في لقاء مع قناة الإخبارية السورية: الحكومة السورية أبدت مرونة كبيرة لإيجاد حلول سياسية، لكن النتيجة كانت المزيد من الاستفزازات والنكث بالوعود وإيجاد واقع عسكري مضاد للدولة التي حاولت الابتعاد عن الحل العسكري، لافتاً إلى إن الدولة لها الحق في السيطرة على أراضيها، موضحاً بأن أبناء السويداء هم رافعة أساسية في الدولة السورية التي تتسع لجميع مكوناتها وهم جزء من الوطن.وأشار إلى أن الدولة السورية لم تكن في موقع ضعف لحسم ملف السويداء الذي كان ممكناً خلال الأشهر الماضية، لكن طلبت من الفرقاء أن يتفقوا على صيغة مشتركة، إلا أن البعض راهن على الخارج، مبيناً أن هناك قناعة لدى أبناء السويداء أن الاتفاق مع الحكومة السورية هو لإعادة تموضع المحافظة داخل الوطن السوري. من جهته، أكد وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي أن الوزارة استجابت منذ اليوم الأول للأحداث في محافظة السويداء عبر إنشاء غرفة طوارئ تضم مديريات صحة السويداء ودرعا ودمشق وريفها، موضحاً أنه تم توسيع غرفه الطوارئ لتشمل مديريتي الصحة في محافظتي حمص وحماة، واستقطاب الكوادر الطبية وتأمين الأجهزة والمستهلكات الصحية لزيادة القدرة الاستيعابية في أقسام العناية المشددة، ونقل بعض الحالات التي تستوجب إجراء عمليات جراحية إلى مشافي دمشق وريفها.وأشار العلي إلى التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بما يخص منظومة الإسعاف لتكون بحالة جاهزية قصوى، إضافة إلى جاهزية بنك الدم ومديرية الإمداد لتأمين المستهلكات الطبية والأدوية اللازمة للعلاج، مؤكداً استنفار جميع الطواقم الطبية والمنشآت الصحية لتقديم الخدمة الطبية للجميع وفق القدرات والإمكانيات المتاحة.ولفت وزير الصحة أنه تم إجراء زيارة ميدانية لأحد المشافي في محافظة دمشق للاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى، وستكون هناك زيارات لمشافٍ أخرى للاطلاع على واقع الخدمات التي يتم تقديمها، لافتاً إلى أن الخدمة الصحية حق أساسي لكل مواطن، ومهمة وزارة الصحة تقديم هذا الحق بكل أمانة ومهنية.من جهة أخرى، شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على شرق بلدة غباغب في الريف الشمالي لمحافظة درعا، بحسب وكالة الأنباء السوية «سانا»، فيما اكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق إلى 3 قتلى و34 جريحاً.وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، وذلك اعتباراً من الساعة 16:30 وحتى الساعة 18:30 بتوقيت دمشق، مبينة أن الإغلاق يشمل الممر الجوي الجنوبي L513 ( بصری – دمشق)، ويأتي هذا الإجراء حرصاً على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية.