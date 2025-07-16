دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الأربعاء)، الهجمات التي تشنها إسرائيل على سورية، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية وتهدد الاستقرار الإقليمي.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن «إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ومساساً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي».

وشدد على أن استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية يعد تصعيداً غير مسؤول واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة.

وجدد الأمين العام التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سورية وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي تدخل خارجي يمس سيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادة سورية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.