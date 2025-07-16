قتل نحو 20 شخصاً في موقع لتوزيع المساعدات الإنسانية في خان يونس، اليوم (الأربعاء)، بحسب ما أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية.وأفادت المؤسسة التي تحظى بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، أن 19 شخصاً لقوا حتفهم جراء التعرض للدهس، فيما تعرض شخص للطعن حتى الموت خلال التدافع في أحد مراكز التوزيع في خان يونس.وقال مسؤولون في مجال الصحة إن 20 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم اختناقاً في الموقع، وأفاد أحد المسعفين بأن كثيرين حُشروا في مساحة صغيرة وسُحقوا في التدافع.وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها وثقت 875 حالة وفاة على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية بالقرب من مواقع وقوافل المساعدات في غزة، معظمها في محيط نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. وسقط معظم القتلى في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، بينما قُتل الباقون وعددهم 201 على طرق تمر عبرها قوافل إغاثة أخرى.وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لإيصال الإمدادات إلى القطاع. وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة في أواخر مايو بعد أن رفعت إسرائيل حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات.وكانت الأمم المتحدة، انتقدت نموذج مؤسسة غزة الإنسانية مؤكدة أنه «غير آمن بطبيعته» ويشكل انتهاكاً لمعايير الحياد الإنساني.وتعمل المؤسسة خارج نظام المساعدات الذي تنسقه الأمم المتحدة، وتستعين بمتعاقدين أمريكيين للأمن واللوجستيات من القطاع الخاص لإيصال المساعدات.