دانت مصر، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية وما تشكله من انتهاك سافر لسيادة البلدين العربين الشقيقين وخرق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وشدّدت جمهورية مصر العربية، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، على الأهمية البالغة لاحترام سيادة كل من لبنان وسورية والرفض الكامل للتدخل في شؤونهما الداخلية، كما أكدت ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيهما.

كما شدّدت مصر إلى أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من شأنها تعميق حدة التوتر وتمثل عنصرًا أساسيًا لعدم الاستقرار في البلدين الشقيقين والمنطقة، في ظل ظرف دقيق تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية حثيثة بمشاركة مصرية فعالة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.