أكدت حركة حماس إن إقدام إسرائيل على إقامة ممر جديد في جنوب غزة، يقسم مدينة خان يونس، يكشف مجدداً نوايا ومخططات الاحتلال طويلة الأمد بالبقاء داخل القطاع وعدم الانسحاب وعدم إنهاء الحرب. وكتب عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، على صفحته في «فيسبوك» اليوم (الأربعاء)، إن قطاع غزة كله تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فتح محور جديد لا يعني كثيراً من الناحية الميدانية العملية.وأكد أن ذلك «يكذّب كل ما يدعيه على طاولة المفاوضات أو يبلغه للوسطاء، كما أنه منخرط في العملية التفاوضية نظريا من أجل الصورة للداخل وتخفيف الضغط الدولي».وكشف نعيم أن وفد إسرائيل في المفاوضات لم يسلم خرائط جديدة منذ أسبوع كما يعلن في الإعلام وهذا هو الرد العملي جاء اليوم بفتح محور جديد يقسم خان يونس إلى نصفين.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنشاء ممر جديد في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها. وأضاف، في بيان أنه تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم «ماجن عوز»، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي، وسط جهود تهدف إلى إخلاء خان يونس من البنية التحتية للإرهاب والعملاء، بحسب ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وذكر الجيش أن «اللواء المدرع 188 التابع للفرقة ولواء المشاة جولاني التقيا مؤخراً، بعد الانتهاء من الممر الجديد، الذي يقسم خان يونس».وتظهر صورة نشرها الجيش الإسرائيلي أن الطريق يتصل بممر موراغ، الذي يفصل خان يونس عن رفح.وأكد إن ممر ماجن عوز طوله 15 كيلومتراً وهو «جزء رئيسي في ممارسة ضغوط على حماس وهزيمة لواء خان يونس». وأضاف أنه «خلال عمليات الفرقة في خان يونس، قتلت القوات الإسرائيلية العشرات ودمرت بنية تحتية لحركة حماس، بما في ذلك أنفاق ومخابئ أسلحة».