أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شحن أسلحة جديدة إلى أوكرانيا تكفل بمصاريفها الناتو، مؤكداً أنه لن يزودها بأسلحة بعيدة المدى، وأن كييف يجب ألا تستهدف موسكو.

وقال في تصريحات للصحفيين إنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الإعلان عن اعتزامه فرض عقوبات على روسيا، مشيرا إلى عدم التزامه بتعهده بأنه يريد السلام.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرب موسكو أو مناطق أكثر عمقا في الداخل الروسي كجزء من حملة لقلب الطاولة على الكرملين، أجاب ترمب: «لا ينبغي أن يستهدف موسكو».

ورفض ترمب الانتقادات بأنه يمنح روسيا نافذة كبيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلا: «لا أعتقد أن 50 يوما هو وقت طويل. ويمكن أن يكون قبل ذلك».

وعن إيران، قال ترمب إن طهران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها، «يريدون التحدث، لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم»، في إشارة إلى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.