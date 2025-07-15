أعلن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني اليوم (الثلاثاء) مداهمة قوة أمنيّة خاصّة وفرق مكافحة المخدرات مكان وجود أحد أخطر المطلوبين بقضايا تهريب المخدرات عبر الحدود، مؤكداً ضبطه واثنين من معاونيه.وأوضح المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء (بترا) أن المشتبه به الرئيسي حاول تهريب كمّيات كبيرة من المواد المخدرات عبر الحدود بواسطة المناطيد وبالاتفاق مع عصابات لتهريب المخدرات في دولة مجاورة والتي أعلنت القوات المسلّحة الأردنية عن إحباطها قبل أيام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.وقال المتحدث الإعلامي: المداهمة اليوم جاءت بعد جهد وعمل استخباري طويل وجمع للمعلومات ومتابعة وتحقيق في عدد من قضايا التهريب التي تمكّنت القوات المسلّحة من إحباطها خلال الأيام الماضية وكانت نتيجتها تحديد أحد أخطر المطلوبين في تلك القضايا، مؤكداً أن المشتبه به بادر وبرفقته شخصان آخران فور مداهمته بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة.وأشار إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك معهم، وتمكنت القوة الأمنيّة من السيطرة عليهم وضبط المتهمين الثلاثة، وتبيّنت إصابة المطلوب الرئيسي وأحد الأشخاص برفقته وجرى إسعافهما لأقرب مستشفى، فيما تم ضبط الأسلحة النارية كافة التي استخدمها المطلوبون.وأضاف: هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات النوعية المشتركة التي نستهدف خلالها اجتثاث جذور المخدرات، وإيقاف عمليات التهريب وقطع الطريق على تجار ومهربي المخدرات، وإيقاف تهديدهم لأمن المجتمع وسلامة أفراده، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع تلك الفئة من تجّار الموت وستكون القوات الأمنيّة لهم بالمرصاد وبكل حزم وحسم وقوة.