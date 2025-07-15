ناقش وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر مع وفد من شركة ستس السعودية للاستشارات الهندسية اليوم (الثلاثاء) سبل تعزيز التعاون الفني في مجال تطوير أنظمة التعداد المروري ومراقبة الحركة على شبكة الطرق العامة في سورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق عبر تقنية الفيديو، استعراض آليات تحديث نظام التعداد المروري ليشمل التعداد التصنيفي للمركبات، وقياس السرعة في نقاط محددة، وتحديد أوزان الشاحنات العابرة، بهدف دعم خطط الصيانة والتخطيط المستقبلي للشبكة الطرقية.

وأكد زير النقل السوري على ضرورة إنشاء نظام تعداد دائم يعمل على مدار الساعة، عبر أجهزة مراقبة ثابتة مرتبطة بمركز إدارة المرور، ما يسهم في تحسين جودة البيانات وتحليلها بشكل مستمر لتحديد مستوى خدمة الطرق واتخاذ قرارات فنية دقيقة.

من جهته، أكد نائب مدير شركة ستس الدكتور حسام عبد الجواد على أهمية إدخال تقنيات الكاميرات الذكية وتطبيقاتها لتصنيف وتتبع المركبات بدقة عالية، مشيراً إلى دورها في توفير بيانات مرورية شاملة تعزز من كفاءة التخطيط والتحكم المروري.

وشدد المجتمعون على أهمية التحول الرقمي في قطاع النقل الطرقي، وضرورة بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تواكب المعايير العالمية في مجالي السلامة والكفاءة، وبحسب «سانا» فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الخطة الوطنية الشاملة التي تنتهجها وزارة النقل السورية لتحديث البنية التحتية الطرقية، وتطوير أنظمة المراقبة المرورية، وتعزيز التعاون الفني مع الشركاء الإقليميين، بما يسهم في إعادة تأهيل شبكة الطرق العامة وتحقيق استدامتها.