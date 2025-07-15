فيما يؤكد الوسطاء أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا تزال في المراحل الأولى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الثلاثاء) عودة وفد أمني إسرائيلي إلى تل أبيب بعد زيارة للقاهرة ضمن مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن وفداً أمنياً إسرائيلياً عاد اليوم من زيارة إلى القاهرة استمرت يومين، في إطار مفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام عربية عن مصدر مصري قوله:إن القاهرة شهدت اجتماعات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المرضى وعودة العالقين.

وذكرت الهيئة: أنه وفي الوقت نفسه، لا يزال الوفد التفاوضي الرسمي الإسرائيلي موجوداً في الدوحة، حيث يجري مفاوضات غير مباشرة مع وفد من حركة حماس، ونقلت الهيئة عن ما وصفته بـ«المصدر الإسرائيلي» أن «الأطراف تركز الآن على انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر قواته في قطاع غزة».

في الوقت ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري: المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال في المرحلة الأولى، مؤكداً أن فرق التفاوض والوسطاء لا تزال موجودة في الدوحة والتوجه هو الوصول لاتفاق مبادئ بشأن غزة، والجهود تبذل على مدار الساعة للوصول للاتفاق بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الأنصاري: هناك تواصل كثيف سواء في الدوحة أو الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة، مشيراً إلى أنهم ليس لديهم موعد زمني لزيارة المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى الدوحة.

وشدد الأنصاري بالقول: لا يمكننا أن نقبل حالة غياب المساءلة للسلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة الذي يجب إيقافه دولياً، نافياً وجود جمود بشأن المحادثات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولا يمكن لأي وسيط أن يضع مدى زمنياً للمفاوضات سواءً بشأن غزة أو أي ملف آخر.