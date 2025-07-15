أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم (الثلاثاء)، أنه قدم طلب استقالته من منصب رئيس الحكومة. وجاء في طلب الاستقالة الذي نشر شميغال صورة له على قناته في «تيلغرام»: «أطلب منكم قبول استقالتي من منصب رئيس وزراء أوكرانيا».

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كشف أن شميغال سيصبح وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة، بعد استقالته من منصب رئيس الحكومة.

ويجري الحديث بشكل متزايد منذ شهر يونيو الماضي، عن تخطيط مكتب زيلينسكي لإقالة رئيس الوزراء الحالي دينيس شميغال وتعيين يوليا سفيريدينكو مكانه.

وعرض زيلينسكي في وقت سابق على النائبة الأولى لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو تولي رئاسة الحكومة الأوكرانية.

وكتب الرئيس الأوكراني يوم أمس عبر قناته على «تيلغرام» بعد لقائه مع سفايريدينكو: «اقترحت أن تتولى يوليا سفايريدينكو رئاسة الحكومة الأوكرانية، وأن تقوم بتحديث عملها بشكل جذري. وأتوقع أن تقدم خطة عمل الحكومة الجديدة في المستقبل القريب».