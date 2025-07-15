قتل نحو 100 فلسطيني في غارات إسرائيلية على غزة، اليوم (الإثنين). واستهدف القصف الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وسقط 15 قتيلاً، وفقاً لتقارير سابقة، وجنوبه في مدينة خان يونس ومدينة رفح، وشرقه في منطقتي التفاح والشجاعية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأفادت مصادر طبية بأن شخصين قتلا، وأُصيب 9 آخرون في رفح برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات في منطقة الشاكوش، فيما استُهدف مدنيون بصاروخ إسرائيلي أصاب سيارة تعبئة مياه شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى قتل شخص واحد وعدد من الجرحى.ووفق المصادر، قتل 7 فلسطينيين في غارات متفرقة على المناطق الجنوبية، وجرى انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض شرق مدينة خان يونس، بينما قُتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في قصف استهدف شرقي مدينة غزة.وأكد شهود عيان أن الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق مستمرة في مناطق مختلفة من القطاع، وأعلنت مصادر محلية استخدام جيش الاحتلال روبوتاً مفخخاً في حي الشجاعية شرق غزة.وتتزامن حرب الإبادة مع تواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تهدئة، إذ استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة، برعاية قطرية ومصرية ومشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى.فيما أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، محادثات استمرت يومين الأسبوع الماضي، وانتهت دون أي إشارة إلى حدوث انفراجة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وفق وكالة «أسوشيتد برس».ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، كشفت بيانات وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 58 ألف شخص، وإصابة أكثر من 138 ألفاً آخرين معظمهم من النساء والأطفال، فيما تواجه مناطق واسعة من القطاع أوضاعاً إنسانية صعبة مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الأساسية.