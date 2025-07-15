وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن انتقاداته لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنها «خطيرة للغاية»، وقال إن الكرملين يحتاج إلى وقت لتحليلها.وكان ترمب أعلن، أمس (الإثنين)، أن واشنطن ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة بتمويل أوروبي، وستفرض رسوماً جمركية على روسيا وشركائها التجاريين حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية بأوكرانيا خلال 50 يوماً. وأعرب الرئيس الأمريكي مجدداً عن «خيبة أمله» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهماً إياه بعدم الرغبة في إنهاء النزاع في أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين اليوم (الثلاثاء): «تصريحات الرئيس الأمريكي خطيرة للغاية، وبعضها موجهة للرئيس فلاديمير بوتين شخصياً. نحتاج بالتأكيد إلى وقت لتحليل ما قيل في واشنطن». وأضاف أن بوتين سيعلق بنفسه على تصريحات ترمب، «إذا ومتى رأى ذلك ضرورياً».وأكد بيسكوف أن موسكو لا تزال مستعدة لجولة ثالثة من المفاوضات مع كييف، لكنها لم تتلق أي مقترحات لعقد اجتماع حتى الآن. واعتبر أن كييف لا تنظر إلى القرارات المتخذة في واشنطن وحلف الناتو على أنها إشارة للسلام، بل أنها إشارة لمواصلة الحرب. ولفت ناطق الرئاسة الروسية إلى أن واشنطن تريد رؤية حوار بين موسكو وكييف، بينما تريد أوروبا رؤية تصعيد للأعمال العدائية، بدلاً من انتقال إلى المسار السلمي.وأعلن أن الكرملين لا يتفق مع تقييم الأمين العام لحلف الناتو مارك روته لتكوين الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا، موضحاً أن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أعلى درجة من رئيس الوفد الأوكراني وفق تصنيف المناصب الحكومية.وألمح بيسكوف إلى أن تصريحات ترمب قد تشجع كييف وتعرقل جهود السلام، معتبراً أن «قراراً كهذا اتخذ على ما يبدو في واشنطن ودول حلف شمال الأطلسي ومباشرة في بروكسل، لن تعتبره كييف إشارة إلى السلام بل إلى مواصلة الحرب».من جانبه، رأى الجانب الأوكراني أن إجراء مزيد من المحادثات مع الوفد الروسي الحالي «لا طائل منه»، معتبراً أنه يفتقر إلى أي تفويض لتقديم تنازلات، وأنه انتهى بجولتين من المحادثات بسلسلة من المطالب غير المقبولة لدى كييف.