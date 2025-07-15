أعلن حزب يهودية التوراة المتحدة، أحد الأحزاب المتدينة في الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، انسحابه من الحكومة، اليوم (الثلاثاء)؛ بسبب فشل الحكومة في تمرير مشروع قانون لإعفاء طلاب المدارس الدينية (اليشيفا) من الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب وكالة «رويترز».

وقدّم 6 من أصل 7 نواب من الحزب، الذي يضم فصيلي ديغل هاتوراة وأغودات يسرائيل، استقالاتهم، بعد استقالة رئيس الحزب يتسحاق غولدكنوبف قبل شهر، وأكد متحدث باسم غولدكنوبف أن جميع أعضاء الحزب السبعة في الكنيست سيغادرون الائتلاف.

وأصدر فصيل ديغل هاتوراة بياناً جاء فيه: بعد مشاورات مع كبار الحاخامات، وبسبب الانتهاكات المتكررة من الحكومة لالتزاماتها بضمان وضع طلاب اليشيفا الذين يكرسون حياتهم للدراسة الدينية، قرر نوابنا الاستقالة من الائتلاف والحكومة.

يترك هذا الانسحاب نتنياهو بأغلبية هشة للغاية في الكنيست، حيث يمتلك الآن 61 مقعداً فقط من أصل 120، مما يضع حكومته في موقف صعب. ولم يتضح بعد ما إذا كان حزب «شاس»، الحزب المتدين الآخر في الائتلاف، سيحذو حذو يهودية التوراة أم سيبقى في الحكومة.

تأتي هذه الأزمة في ظل توترات متصاعدة حول قضية تجنيد طلاب اليشيفا، التي كانت إحدى الوعود الأساسية للأحزاب المتدينة عند انضمامها للائتلاف في أواخر 2022.

وتزايدت الضغوط بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء الإعفاءات العسكرية للمتدينين، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات عسكرية مستمرة في غزة.

تُعد قضية إعفاء طلاب اليشيفا من الخدمة العسكرية نقطة خلاف رئيسية في إسرائيل، إذ يرى البعض أنها امتياز غير عادل، بينما تدافع الأحزاب المتدينة عنها كجزء من الحفاظ على الهوية الدينية.

وقد حاول نتنياهو التوصل إلى حل وسط عبر مشروع قانون جديد للتجنيد، لكنه فشل في إرضاء جميع أطراف الائتلاف، مما أدى إلى هذه الأزمة السياسية.

حزب يهودية التوراة المتحدة (UTJ) هو تحالف سياسي إسرائيلي يضم فصيلين رئيسيين: ديغل هاتوراة وأغودات يسرائيل، ويمثل اليهود المتدينين الحريديم (الأرثوذكس المتشددين).

كما يُعتبر الحزب قوة سياسية مؤثرة في إسرائيل، إذ يدافع عن مصالح المتدينين، خصوصاً في قضايا مثل إعفاء طلاب المدارس الدينية (اليشيفا) من الخدمة العسكرية الإلزامية.

هذه القضية تُعدّ من أكثر الملفات حساسية في السياسة الإسرائيلية، إذ تثير انقسامات بين الأحزاب الدينية والعلمانية.