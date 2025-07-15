ثمنت مصر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي، أمس (الإثنين)، التي قال فيها إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن بلاده ستحلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة.وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته على منصة «إكس»، اليوم (الثلاثاء)، «تثمن مصر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب». وأضاف: «تؤكد مصر ثقتها في قدرة الرئيس ترمب على حل المشكلات المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا».وجدد التأكيد على تقدير مصر حرص الرئيس ترمب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة. ولفت السيسي إلى دعم مصر لرؤية الرئيس ترمب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم.