كشف استطلاع حديث أجرته شركة يوجوف (YouGov) أن نسبة ضئيلة من الأمريكيين مستعدة للانضمام إلى الحزب السياسي الجديد الذي أطلقه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، باسم «حزب أمريكا»، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري في تقرير له.وجاء إعلان «حزب أمريكا» بعد الخلاف المتفجر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.ورغم أن ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع (حوالى 45%) يرون أن وجود حزب سياسي رئيسي ثالث ضروري للولايات المتحدة، فإن 11 % فقط من إجمالي المستطلعين قالوا إنهم سيفكرون في دعم حزب ماسك.ورغم أن الجمهوريين كانوا الأقل ميلاً لرؤية الحاجة إلى حزب سياسي ثالث، فإنهم والمستقلين كانوا أكثر استعداداً من الديمقراطيين لدعم حزب أمريكا.وفقد ماسك بعض شعبيته خلال الشهر الماضي، خصوصاً بعد انفصاله عن إدارة ترمب. ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن أقوى مؤيدي ماسك هم الجمهوريون، بمن فيهم أولئك الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم مؤيدون لشعار «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».وعلى النقيض من ذلك، كان لدى الديمقراطيين عموماً آراء سلبية تجاه ماسك منذ بداية العام، إذ تقل نسبة من ينظرون إليه بإيجابية الآن عن 10%.