أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الاثنين)، أنه أجرى محادثة مثمرة في كييف، مع المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا وروسيا الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، معرباً عن امتنانه للدعم الأمريكي.

وكتب زيلينسكي على حسابه في «إكس»: ناقشنا طريق السلام، وما يمكننا فعله معاً بشكل عملي لتقريبه، موضحاً أنه ناقش تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، والإنتاج المشترك، وشراء الأسلحة الدفاعية بالتعاون مع أوروبا، والعقوبات ضد روسيا ومن يساعدها.

وقال الرئيس الأوكراني: من الواضح أن موسكو لن تتوقف ما لم يتم كبح طموحاتها غير المنطقية بالقوة.

وكان زيلينسكي قد قال أمس الأحد إن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة، في فهمها الكامل لما يمكنها فعله من أجل إجبار روسيا على السلام، موضحاً أن الولايات المتحدة سترسل أسلحة إلى الناتو، على أن يتولى الحلف دفع تكاليفها وتوزيعها.

ويرى خبراء دوليون أن إرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا نقلة كبيرة في موقف ترمب، الذي كان يسعى إلى توفير أسلحة دفاعية فقط لأوكرانيا، منذ بداية ولايته الثانية في محاولة لتجنب تصعيد النزاع مع روسيا.

وأعرب مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون وأوروبيون عن أملهم في أن يقلب ذلك مسار الحرب، ويغير حسابات الرئيس الروسي بشأن وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني عقد اجتماع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن ووزيرة الخارجية والصناعة والتجارة في جزر فارو سيريد سيمونا ستينبرج، موضحاً أنه ناقش بالتفصيل احتياجاتنا الدفاعية، بما في ذلك تعزيز الدفاع الجوي، ومواجهة الصواريخ الروسية، وتطوير الإنتاج الدفاعي المشترك.

وكتب زيلينسكي على حسابه في «إكس»: ركزنا على الطائرات المسيرة للجبهة، والطائرات الاعتراضية، والطائرات المسيرة بعيدة المدى، والمزيد من تطوير النموذج الدنماركي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات وفتح مرافق الإنتاج الخاصة بنا في الدنمارك.

وفي سياق أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم تكليف النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو، خلال اجتماع في كييف، بتولي منصب رئيس الوزراء، مؤكداً أنه ناقش مع الحكومة تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا، وتوسيع برامج دعم الأوكرانيين، وزيادة إنتاجنا المحلي من الأسلحة. وقال زيلينسكي:«سعياً لتحقيق هذا الهدف، نبدأ عملية تحول في السلطة التنفيذية في أوكرانيا»، مضيفاً: أقترح أن تتولى سفيريدنكو قيادة حكومة أوكرانيا «لتطوير عملها بشكل جذري».