وجه وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة اليوم (الإثنين) الجيش في محافظة السويداء بحماية المدنيين، ومنع العصابات الخارجة عن القانون التي تسعى لإيذائهم وزعزعة أمنهم.ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن أبو قصرة قوله: حافظوا على الممتلكات العامة والخاصة من عبث اللصوص وضعاف النفوس، فكل تقصير يُسجل، وكل تهاون يُحاسب، اسعوا لإعادة الاستقرار إلى أرجاء السويداء، وكونوا عوناً لمن يحتاج مساعدتكم، كما عهدناكم دائما: حماةً للناس لا عليهم.وذكرت وزارة الدفاع السورية أن 18 عنصراً من الجيش قُتلوا في هجمات للمجموعات المسلحة في السويداء.وتشهد محافظة السويداء جنوبي سورية تطورات أمنية متسارعة منذ مساء (السبت)، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات محلية من الدروز ومسلحين من عشائر البدو، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين.وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان أن دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات من وزارة الدفاع إلى محافظة السويداء جاء في إطار مهمتها الوطنية لوقف إراقة الدماء، وضبط الأمن، وفرض الاستقرار، وذلك عقب التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.وأوضحت الوزارة أن ما حدث يُعدّ تهديداً خطيراً للسلم الأهلي والأمن العام، ويتعارض مع القانون وقيم التعايش والوحدة الوطنية التي تُشكل أساس الدولة السورية، مشددة على أن دورها يقتصر على حفظ الأمن وحماية المدنيين دون الانحياز لأي طرف، مع العمل على إعادة الاستقرار بشكل كامل، بما يضمن حماية أرواح المواطنين.وأعربت الوزارة عن احترامها الكامل لحقوق جميع أبناء الشعب السوري على اختلاف أطيافهم ومكوناتهم، وجددت التزامها بحمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم، مهيبة بجميع الأطراف التحلي بالمسؤولية الوطنية.وأشارت إلى أن أي خلاف يجب أن يُحل عبر مؤسسات الدولة والقضاء، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية لضمان عودة الهدوء التدريجي، وصون السلم الأهلي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أعربت في وقت سابق عن قلها وأسفها إزاء التصعيد في السويداء، مؤكدة أن قوات الأمن تعرضت لكمائن وعمليات خطف بعد وصولها إلى المدينة في محاولة لاحتواء التوتر والاشتباكات المندلعة بين العشائر.وأشارت الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن العمليات التي وقعت ضد قوات الأمن تدلّ على وجود جهات منظمة تسعى لجر المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة، ومنع مؤسسات الدولة من فرض السيطرة والاستقرار.