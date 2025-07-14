هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين)، بفرض رسوم جمركية «قاسية» على روسيا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في أوكرانيا خلال 50 يوماً، معلناً أن بلاده سترسل بطاريات صواريخ الدفاع الجوي «باتريوت» إلى أوكرانيا خلال أيام عبر حلف «الناتو».وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقباله الأمين العام لحلف الناتو مارك روته عن خيبة أمله وإحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحاً بأنه كان يتوقع منه شيئاً مختلف.وقال ترمب: أنا محبط جداً من الرئيس بوتين لأنني اعتقدت أننا كنا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين، لكن لا يبدو أن ذلك سيحدث. «مضيفاً:«بناءً على ذلك، سنفرض تعريفات جمركية ثانوية إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال 50 يوماً».ودعا ترمب إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الحرب، مشيراً إلى أن أوكرانيا في وضع صعب.ولفت ترمب إلى أن الحديث مع بوتين «لا يعني شيئاً»، وأنه بعد كل محادثات يجريها مع الرئيس الروسي، تطلق موسكو صواريخ على أوكرانيا، مشيراً إلى أن نظيره الروسي يشن الهجمات على كييف «عندما يبدو أن هناك اتفاقاً وشيكاً».وأشار إلى أن الرئيس الروسي «يعرف ما هي الصفقة العادلة» للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على أوكرانيا، مجدداً تعهده بإرسال أسلحة متطورة إلى حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.وقال ترمب: «سنصنع أسلحة متطورة وسنرسلها إلى حلف شمال الأطلسي»، مبيناً أن دول الحلف هي التي ستدفع تكلفة هذه الأسلحة وليس دافعي الضرائب الأمريكيين.وأضاف: «نحن نصنع أفضل المعدات، أفضل الصواريخ، الدول الأوروبية تعرف ذلك، لقد أبرمنا صفقة اليوم سنرسل لهم بموجبها أسلحة وسيدفعون ثمنها، لن تدفع الولايات المتحدة أي مقابل».من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته أن الدول الأوروبية ستشتري أسلحة من الولايات المتحدة لتجهيز أوكرانيا، وأن هذه الأسلحة والمعدات يجب أن تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «إعادة النظر» في مفاوضات السلام.ولفت إلى أن أوكرانيا ستحصل على أعداد هائلة من المعدات العسكرية مثل الصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي، والذخيرة، لافتاً إلى أن «السرعة جوهرية هنا».وأشار روته إلى أن ألمانيا، وفنلندا، وكندا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة، والدنمارك ستكون من بين المشترين لتزويد أوكرانيا بهذه المعدات.