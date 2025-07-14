أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بيشير اليوم (الإثنين) أنه لا يستبعد الترشح للرئاسة في عام 2028، موضحاً أنه قد «ينظر في الأمر».

وقال بيشير، المنتمي للحزب الديمقراطي، ل«إن بي سي»: قبل عدة سنوات، لم أكن لأفكر في هذا الأمر مطلقاً، لكنني لن أترك بلداً منقسماً لأطفالي أو لأطفال الآخرين، وإذا شعرت في ذلك الوقت أنني الشخص القادر على توحيد البلاد، فسأنظر في الأمر.

وأضاف عندما سُئل عما إذا كان يخطط للترشح للرئاسة: «ما أفعله الآن هو محاولة أن أكون صوتاً عقلانياً، لا يجمع الديمقراطيين فحسب، بل الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين أيضاً»، مشدداً بالقول: لقد أصبحت البلاد منقسمة للغاية، وكأن الأمر أصبح صراعاً دائماً بين (نحن) و(هم)، وإذا تمكنا من التركيز على القضايا الأساسية التي ترفع من شأن كل أمريكي، فيمكننا عندها المضي قدماً كدولة، ليس إلى اليمين أو اليسار، بل إلى الأمام.

وأضاف: «ما أفعله الآن هو التحدث باسم شعبي وباسم الشعب الأمريكي، وقد ينظر في إطلاق حملة انتخابية للرئاسة».

وانتخب بيشير حاكماً للولاية لأول مرة في عام 2019، ثم أُعيد انتخابه عام 2023، ليصبح واحداً من القلائل الديمقراطيين الذين يحكمون ولاية شديدة التأييد للجمهوريين، حيث صوّت 64.5% من الناخبين فيها للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024.

ويعد بيشير واحداً من عدة شخصيات ديمقراطية ظهرت كمرشحين محتملين لخوض السباق الرئاسي، وبدأ عدد منهم بزيارة الولايات التي تشهد انتخابات تمهيدية مبكرة، ومن المقرر أن يزور ولاية ساوث كارولاينا الأسبوع القادم، وهي الولاية نفسها التي زارها مؤخراً حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، المرشح المحتمل الآخر.

وكان بيشير قد قال في السابق إنه منفتح على الترشح للرئاسة وإنه لا يريد أن يترك بلداً منقسماً «لأطفالي أو لأي شخص آخر».