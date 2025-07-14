أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم (الإثنين)، أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش وإرادة اللبنانيين الذين قدموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها». وقال عون: «لقد أقسمت اليمين بعد انتخابي رئيساً للجمهورية على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن أن ينكث بقسمه لأي سبب كان أو يقبل بأي طروحات مماثلة».

وأشار الرئيس عون إلى أن «قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتُخذ، استناداً إلى اتفاق الطائف، وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية»، موضحاً أن «التحديات كبيرة حولنا، كما أن الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا وإرادتنا الصلبة، أن نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان».

وكشف عون هدف زياراته للعديد من الدول، قائلاً: «إعادة مد الجسور بين لبنان والعالم». وجاء حديث الرئيس عون خلال لقاءين اقتصاديين، إذ التقى اليوم وفد مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان، ووفد مجلس إدارة مصرف الإسكان.