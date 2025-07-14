أعلنت السلطات الأمريكية اليوم (الإثنين)، مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 على الأقل، في حريق اندلع بدار لرعاية المسنين في منطقة فول ريفر بولاية ماساتشوستس، وبحسب تقارير صحفية فإن نحو 70 شخصاً يعيشون في الدار.وقالت إدارة أجهزة مكافحة الحرائق بالولاية في بيان، إن رجال الإطفاء استجابوا للحريق الذي اندلع في دار مسنين غابريل هاوس في فول ريفر، مساء (الأحد)، مضيفة: رجال الإطفاء وجدوا أنفسهم أمام دخان كثيف وألسنة لهب في واجهة المبنى فيما كان النزلاء عالقين بداخله.وأفادت السلطات الأمريكية أنه تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم، وتمكن رجال الإطفاء من الدخول وإنقاذ عدد من النزلاء، ونقلت صحيفة «بوسطن غلوب» عن جيفري بايكون مدير إدارة الإطفاء في فول ريفر، قوله إن بعض الأشخاص كانوا عالقين من النوافذ عندما وصل فريق الإطفاء.ووصف جيفري ما حدث بـ«مأساة غير مفهومة السبب بالنسبة للأسر المتضررة ولمجتمع فول ريفر»، موضحاً أن الأمر قيد التحقيق.وجرى نقل الكثير ممن تم إنقاذهم إلى المستشفيات المحلية والإقليمية وكانوا في حالات مختلفة، وبحسب السلطات فإن 5 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح لا تشكل تهديداً على الحياة.