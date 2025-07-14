فيما وصل المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ إلى كييف اليوم (الاثنين)، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تنطلق من أن الولايات المتحدة واصلت ولا تزال تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، معتبراً أن أوكرانيا لم تعد مهتمة بجولة جديدة من المفاوضات. وقال بيسكوف: «إن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لا يزال مستمراً».وأكد أهمية أن يواصل المبعوث الأمريكي جهود الوساطة خلال زيارته كييف.وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة سترسل إمدادات جديدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي للبلاد، وصل المبعوث الخاص كيث كيلوغ إلى كييف، الاثنين، وفق ما أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني.وكتب أندري يرماك على تليغرام: «نرحب بزيارة الممثل الخاص للولايات المتحدة كيث كيلوغ إلى أوكرانيا»، مضيفاً أن «روسيا لا تريد وقف إطلاق النار. السلام من خلال القوة هو مبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونحن ندعم هذا النهج».وكان الرئيس ترمب أكد أمس (الأحد) أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز «باتريوت» إلى أوكرانيا لمساعدتها في صدّ الهجمات الروسية، وألمح إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، مع ازدياد التدهور في علاقته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ترمب: «سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمسّ الحاجة إليها»، لكن دون أن يحدد عددها.ومن المنتظر أن تكون عملية تسليم الأسلحة الأمريكية جزءاً من اتفاق يشمل حلف شمال الأطلسي الذي سيدفع للولايات المتحدة ثمن الأسلحة التي ستُرسل إلى أوكرانيا، بحسب ما أفاد الرئيس الأمريكي.وتعد هذه التصريحات تحوّلاً كبيراً في مواقف ترمب، بعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.