أعلن رئيس الكاميرون بول بيا (92 عاماً) ترشحه لولاية ثامنة، وهو أقدم رئيس دولة في العالم حالياً، وقال في منشور على منصة «إكس» أمس (الأحد): «أنا مرشح لانتخابات الرئاسة التي ستُجرى في 12 أكتوبر 2025. كونوا على ثقة بأن تصميمي على خدمتكم يتناسب مع التحديات الجادة التي نواجهها».ويتولى بيا السلطة منذ عام 1982، وشغل سابقاً منصب رئيس الوزراء منذ عام 1975، ويقضي هو وزوجته معظم وقتهما في سويسرا.وفي العام الماضي، تم حظر التكهنات بشأن صحته رسمياً في الكاميرون، التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة. ورغم أن الكاميرون ديمقراطية متعددة الأحزاب رسمياً، إلا أن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني وحرية الصحافة تواجه قيوداً.واتهمت المعارضة الحكومة بالتلاعب في الانتخابات السابقة عام 2018، بعد أن أظهرت النتائج الرسمية حصول بيا على 71% من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه على 14%.يذكر أن الكاميرون كانت مستعمرة ألمانية في السابق، وتم تقسيمها بين فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى.ومنذ عام 2017، أسفر صراع عنيف بين المناطق الناطقة بالفرنسية والإنجليزية في البلاد عن مقتل 6500 شخص على الأقل ونزوح نحو 600 ألف شخص.وشهدت الفترة الأخيرة انشقاق عدد من حلفاء بيا القدامى، معلنين ترشحهم للرئاسة.