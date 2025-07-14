أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ​ستيف ماير​ أن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» تتجاوز مسألة تسليم 3 منظومات فقط. وأفاد بأن الجانب الأمريكي ينظر إلى هذه الخطوة في إطار أوسع من مجرد عدد المنصات.وكشف المتحدث وجود مؤشرات إيجابية للغاية من واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة «باتريوت»، ما يعكس تقدماً ملموساً في المحادثات بين الجانبين. وأكد أن الشركاء الأوروبيين سيساهمون في تمويل عملية شراء أنظمة الدفاع الجوي، في حين أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس طرفاً مباشراً في هذه المبادرة.وتوجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستريوس اليوم (الإثنين) إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للتشاور مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث بشأن استمرار دعم أوكرانيا والتعاون العسكري داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).وتعد هذه أول زيارة لبيستريوس إلى الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وتوقع مراقبون أن تتناول محادثات بيستوريوس في واشنطن بشكل محدد تسليم أنظمة دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا.وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن لأول مرة الخميس الماضي، خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في روما، استعداد ألمانيا لشراء أنظمة باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة من أجل إرسالها إلى أوكرانيا.وذكرت تقارير أن الأمر يتعلق بنظامين لباتريوت. ومن المنتظر أن تقوم النرويج بتمويل شراء نظام ثالث. وكانت تقديرات الجانب الأوكراني أفادت بأن كييف تحتاج إلى نحو 10 أنظمة من هذا الطراز.