اتهم نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود نبويان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس على بلاده، كاشفاً أن طهران عثرت على «شرائح تجسس» مشبوهة في أحذية المفتشين خلال تفتيشهم المواقع النووية.وانتقد نبويان في مقابلة مع وكالة أنباء «فارس»، اليوم (الإثنين)، أداء الوكالة الدولية، وتساءل حول طريقة تحديد هوية بعض المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً: «كيف يعرفون أن لدينا منشآت نووية في نطنز؟ عادة ما يكتشفون ذلك إما من خلال الأقمار الصناعية التي تمتلكها الولايات المتحدة، أو من خلال الأجهزة الأمنية».وسأل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قائلاً: «لديك الآن ادعاءات حول 3 مواقع تقول إنها لم تحل بعد، هل الأمر سوى أن إسرائيل زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل إسرائيل عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون».وقال نبويان: «أحضرنا 10 ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير للاهتمام معرفة أننا كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل!»، مضيفاً وهو يخاطب غروسي «عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة».وأضاف: «عندما كنا نقدم تقارير سرية للوكالة، قبل مناقشتها في الوكالة، كانت المعلومات تنشر في الصحف، في حين أن نشر هذه المعلومات محظور ويجب محاسبة الوكالة»، لافتاً إلى أن الصحف الإسرائيلية والأمريكية تنشر معلومات إيران النووية.وكانت طهران علقت رسمياً تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع الرئيس مسعود بزشكيان على القانون الذي أقرّه البرلمان الشهر الماضي.واتهمت الوكالة بالانحياز للدول الغربية، وتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.