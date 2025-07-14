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قُتل شخصان أحدهما شرطي وأُصيب ما لا يقل عن ثلاثة آخرين، بإطلاق نار في كنيسة بولاية كنتاكي الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وألقت قوات إنفاذ القانون القبض على المشتبه به في كنيسة ريتشموند رود المعمدانية، على بعد نحو 16 ميلاً إلى الجنوب الشرقي، حيث أطلق النار أيضاً، وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به ربما كان على صلة بالأفراد الموجودين في الكنيسة، حيث أطلق النار على أربعة أشخاص داخل الكنيسة.

وأضاف قائد الشرطة أن رجلين آخرين أُصيبا بالرصاص، أحدهما في حالة حرجة والآخر حالته مستقرة.

وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وأعلنت وفاته في موقع الحادث.

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