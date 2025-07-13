دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأحد) إلى بناء عمود أوروبي حقيقي للناتو أمام حالة اللا يقين لدى الحليف الأمريكي، مؤكداً أن مستقبل أمن أوروبا تحدده القدرة على مواجهة التهديد الروسي.

وقال الرئيس الفرنسي في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: «الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945»، مضيفاً: لم يحدث من قبل أن كان السلام في قارتنا مرهوناً بهذا القدر بقراراتنا الحالية.

وشدد ماكرون بالقول: «لنكن واضحين.. الأوروبيون عليهم ضمان أمنهم بأنفسهم»، موضحاً أن ميزانية بلاده الدفاعية ستصل عام 2027 إلى 62 مليار يورو أي ضعف ما كانت عليه عام 2017.

وأعلن قصر الإليزيه أن خطاب ماكرون أمام الجيش، يستند إلى نتائج المراجعة الوطنية الإستراتيجية التي تم العمل عليها منذ يناير الماضي، والتي حذّرت من تفاقم التهديدات الروسية، وانهيار الشراكات القديمة، وتحرّر العديد من القوى من القيود التقليدية في استخدام القوة.

وتعمل فرنسا ضمن خطة أوروبية واسعة لإعادة التسلّح، بعد أن وافقت دول الناتو الشهر الماضي على تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع والأمن بحلول 2035، منها 3.5% للإنفاق العسكري المباشر، و1.5% لحماية البنى التحتية والشبكات الحيوية.

وكانت فرنسا قد أقرت قانون برمجة عسكرية جديداً بقيمة 413 مليار يورو للفترة بين 2024 و2030، مع زيادات سنوية بمعدل 3 مليارات يورو.