أبدى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم (الأحد) تفاؤله بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، موضحاً للصحفيين أنه سيلتقي مع مسؤولين قطريين كبار في نيوجيرزي اليوم على هامش نهائي كأس العالم للأندية.وجددت حركة حماس اليوم تأكيدها على أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لـ«إنهاء الحرب وانسحاب قوات العدو بالكامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار»، موضحة في بيان أنها بحثت مع حركة الجهاد في الدوحة تطورات المفاوضات الجارية وردود إسرائيل على المقترحات التي قدمها الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار وسبل التعامل معها.وأشارت إلى أن «أي مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته، وفي مقدمتها إنهاء الحرب وانسحاب قوات العدو بالكامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار».وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد اتهم في وقت سابق اليوم حركة حماس برفض صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة، رغم قبول تل أبيب بمقترح ويتكوف وتعديلات الوسطاء.وقال نتنياهو في تصريحات للصحفيين: «حماس» تتمسك برفض أي صفقة، كما تصر على الاستمرار في تعزيز قوتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما اعتبره غير مقبول تماماً.من جهة أخرى، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بإعادة «جميع المحتجزين» من غزة فوراً، خلال وقفة لتلك العائلات أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل ووقف الحرب.واتهمت العائلات نتنياهو بمحاولاته مجدداً خلق صورة زائفة كأن التوصل إلى اتفاق شامل مستحيل، مشيرة إلى أن تصريحاته تبدو بداية محاولة لإفشال المساعي لإبرام صفقة كما فعل في السابق.وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن الحكومة فشلت مراراً وتكراراً في إعادة المحتجزين بسبب مصالح سياسية ضيقة، موضحة أن الحقيقة هي أن أكثر من 80% من الشعب يريد اتفاقاً ينهي القتال ويعيد كل المحتجزين لكن من يفسد الاتفاق يتصرف بخبث ضد إرادة الشعب في سبيل البقاء السياسي.