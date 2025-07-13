أعلن المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، اليوم (الأحد)، وفاة الرئيس السابق محمد بخاري، الذي قاد بلاده بين عامي 2015 و2023، في العاصمة البريطانية (لندن).وقال المتحدث باسم الرئيس الحالي بولا تينوبو في منشور على منصة «إكس»: «توفي الرئيس بخاري اليوم في لندن نحو الساعة 4:30 مساء بعد صراع طويل مع المرض»، موضحاً أن بخاري (82 عاماً) شغل أيضا منصب رئيس الدولة بين يناير 1984 وأغسطس 1985.وكان بخاري قد تولى رئاسة نيجيريا بعد فوزه في انتخابات مارس 2015، بعد أن ألحق هزيمة حاسمة بمنافسه الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، كما فاز في ولاية ثانية واستمر في منصبه حتى 2023، وكان جنرالاً وسياسياً سابقاً.ولد في عام 1942 في قرية صغيرة تدعى «دورا»، تقع في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا قرب الحدود مع تشاد، والتحق بالجيش وعمره لم يتجاوز 19 سنة، ثم درس الفنون العسكرية في بريطانيا قبل أن يعود إلى بلاده ليتقلد مناصب عسكرية مهمة.